Ларс Клингбайль дал комментарий по предложению Франции в "коалиции желающих".

Вице-канцлер, министр по финансам в Германии Ларс Клингбайль полагает, что время для принятия решения о развертывании военных немецкого Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) на украинской территории еще не пришло. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телеканала Sat.1, отвечая на вопрос ведущего программы. По мнению эксперта, для начала требуется подождать и посмотреть, действительно ли между Москвой и Киевом будет заключено мирное соглашение. Если мира в регионе удастся достичь, то Украине будут необходимы гарантии безопасности от международных союзников.

Сейчас еще слишком рано давать такие ответы. Прежде всего, для этого нужна сильная украинская армия. А потом посмотрим, что еще можно сделать. Но будут ли это военные ФРГ или нет, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня Ларс Клингбайль, вице-канцлер ФРГ

Напомним, что в текущий момент в Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военнослужащих на Украину. Канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по результатам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ для поддержки киевского режима. Европейский чиновник отметил, что эта тема будет обсуждаться а Берлине вместе с правящей коалицией. Правительство Германии уточнило, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины не должны ограничиваться только этим предложением.

Фото: YouTube / ZDFheute Nachrichten