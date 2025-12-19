Мерц потребовал от Киева остановить массовый отъезд украинцев в ЕС

Глава правительства ФРГ заявил, что Украина должна создать условия для работы молодёжи у себя в стране.

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от украинского руководства принять меры для прекращения массовой эмиграции граждан в страны Европейского союза. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался на встречах в Брюсселе.

Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не уезжать в Германию, Польшу или Францию.

Заявление канцлера прозвучало на фоне ужесточения миграционной политики в самой Германии. Ранее, 2 января, фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге призвала к масштабной депортационной кампании в 2026 году, которая коснётся беженцев из Сирии и Афганистана, а также украинских мужчин призывного возраста. В партии также потребовали сократить социальные выплаты для лиц, обязанных покинуть страну, до конституционного минимума.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv