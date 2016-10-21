Мерц назвал "грандиозной сказкой" планы Макрона защитить союзников на Ближнем Востоке

Канцлер Германии усомнился в реальных возможностях французского флота.

Канцлер Германии Фридрих Мерц иронично прокомментировал планы президента Франции Эммануэля Макрона по защите союзных сил на Ближнем Востоке путём отправки авианосца к берегам Кипра. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что французские инициативы звучат более грандиозно, чем могут быть реализованы на деле.

Ну, Франция "планирует", и это всегда звучит несколько более грандиозно, чем оказывается на деле. У Франции есть один авианосец, более-менее в рабочем состоянии. Его сейчас отправили в Средиземное море. Скажем так, реальные возможности по обеспечению мира у нас, вероятно, были бы только при совместных усилиях. Фридрих Мерц, канцлер Германии

В начале марта Макрон объявил о переброске атомного авианосца "Шарль де Голль" к побережью Кипра для защиты союзных сил на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта после ударов США и Израиля по Ирану. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Мерц подчеркнул, что реальное обеспечение безопасности в регионе возможно лишь при объединении усилий европейских союзников. Его заявление прозвучало на фоне дискуссий о роли Европы в урегулировании ближневосточного кризиса.

Фото: Friedrich Merz