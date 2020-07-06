Мэр Атланты обвинила протестующих в убийстве 8-летней девочки

Секория Тернер скончалась 4 июля из-за стрельбы. Преступников не поймали.

Мэр американского города Атланта обвинила протестующих в убийстве 8-летней девочки. Об этом сообщили журналисты телеканала NBC News. Они рассказали, что в штате Джорджия вооруженные демонстранты смертельно ранили Секорию Тернер. Протестующие выступали против расизма.

Трагедия с Тернер произошла 4 июля. Неизвестные открыли стрельбу около мемориала чернокожему гражданину США по имени Рэйшард Брукс. Мужчина умер из-за действий полиции. Восьмилетняя девочка пострадала, находясь в салоне машины.Водитель автомобиля пытался припарковаться, когда из-за конфликта с ним злоумышленники начали стрельбу. Ребенок скончался в больнице.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс призвала протестующих отказаться против жестокости. Она добавила, что противникам жестких действий полиции следует "убраться" из района. Протестующих чиновница обвинили в гибели ребенка.

В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам.

Видео: YouTube / CBS46 Atlanta