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Мэр Парижа заявила, что не поддерживает участие россиян в Олимпийских играх

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Анн Идальго призвала не принимать россиян и белорусов на Олимпиаде в 2024 году.

Мэр французской столицы Анн Идальго встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновница из парижа заявила украинской делегации о том, что  больше не поддерживает участие российских и белорусских граждан в летних Олимпийских играх 2024 года.

На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если россияне все еще будут атаковать, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, по-моему, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается конфликт.

Анн Идальго, мэр Парижа

Ранее мэр Парижа выступила за участие сборной России в Олимпиаде-2024.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: анн идальго, олимпиада-2024, олимпийские игры, париж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине, Спорт,

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