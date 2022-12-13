Мэр Парижа заявила, что не поддерживает участие россиян в Олимпийских играх

Мэр французской столицы Анн Идальго встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновница из парижа заявила украинской делегации о том, что больше не поддерживает участие российских и белорусских граждан в летних Олимпийских играх 2024 года.
На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если россияне все еще будут атаковать, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, по-моему, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается конфликт.
Анн Идальго, мэр Парижа
Ранее мэр Парижа выступила за участие сборной России в Олимпиаде-2024.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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