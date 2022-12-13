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Мэр Парижа выступила за участие сборной России в Олимпиаде-2024

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Анн Идальго рассчитывает, что украинский кризис завершится к 2024 году.

Мэр Парижа Анн Идальго  выступила за участие сборной России в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире местного телеканала. Она выразила надежду на то, что к моменту начала международного летнего спортивного соревнования украинский кризис уже завершится.

Это важный момент для спортсменов, и что спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я думаю и прошу, как и большая часть спортивного сообщества, чтобы делегация  не выступала под российским флагом.

Анн Идальго, мэр Парижа

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный спортивный комитет из-за ситуации на Украине рекомендовал мировым профильным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в качестве защитных мер. Томас Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюден полный гендерный паритет.

Фото и видео: YouTube / Télé Matin

Теги: анн идальго, летняя олимпиада, олимпиада в париже, олимпиада-2024, сборная россии, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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