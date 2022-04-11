Мэр Мелитополя: Киев умышленно отключил город от электроснабжения

Галина Данильченко рассказала о том, что ВС РФ помогали городу разминировать объекты гражданско инфраструктуры.

Киев умышленно отключил город от подачи электроснабжения. Соответствующей информацией с журналистами поделилась мэр украинского города Мелитополя. В интервью "РИА Новостям" Галина Данильченко уточнила, что после начала специальной военной операции России на территории соседнего государства населенный пункт оставался без света. Проблема коснулась свыше 250 тысяч жителей. С 24 февраля город находится под контролем Вооруженных сил России.

У нас население города порядка 140 тысяч человек. Без электроснабжения осталось гораздо больше населенных пунктов. Я точно знаю - мелитопольский район, который насчитывает около 250 тысяч человек, был без электроснабжения, оно было отключено умышленно. Галина Данильченко, мэр Мелитополя

Чиновница уточнила, что в Киеве ссылались на то, что якобы российские военные разрушали электроподстанцию. Данильченко заметила, что все эти слова являлись ложью, так как российская сторона не занималась разрушениями, а наоборот, помогали местным властям разминировать те подстанции, которые заминировали украинцы. При этом ВСУ якобы также занимались диверсиями, пытаясь устроить проблемы на водонасосных станциях.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости