Журналисты определили серийный номер и принадлежность ракеты, ударившей по Краматорску

Фотографии серийного номера ракеты утекли в Сеть от западных журналистов, которые работали в зоне трагедии. Эксперты отметили, что ракета относится к той же серии, что и ракеты ВСУ, ранее использованные при обстреле ЛНР и ДНР.

Стал известен точный серийный номер ракеты "Точка-У", которая ударила 9 апреля по вокзалу в Краматорске. Сразу несколько западных журналистов выложили в Сеть фотографии частей ракеты, на которых отчетливо видна специфическая маркировка. Так, на корпусе можно разглядеть серийный номер Ш91579 и тип ракеты 9М79-1. Это важные сведения, так как первые снимки, размещенные в украинских и российских СМИ, содержали или замазанное изображение серийного номера, или неудачные ракурсы на заметно поврежденный корпус ракеты..

Эксперты отметили сходство серийного номера "Точки-У" с номерами ракет, состоящих на вооружении у ВСУ. Так, ранее было зафиксировано применение украинскими военными ракет с серийными номерами Ш915611 (Бердянск, 2022) и Ш915516 (Мелитополь, 2022). Военные аналитики уточняют, что фактически речь идет об использовании ракет из той же серии. Телеграм-канал "Оперативные сводки" также опубликовал пул фотографий украинских ракет "Точка-У", запечатленных ранее после обстрелов ДНР и ЛНР. На этих кадрах можно разглядеть ракеты серий Ш91565, Ш91566, что всего на 13 пунктов меньше, чем в серии из Краматорска.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения. Каждая из сторон конфликта возложила ответственность за случившееся на своих противников. При этом по официальной информации, ракетные комплексы "Точка-У" находятся на вооружении только у украинской армии. Кроме того, по заявлениям ряда наблюдателей, обстрел города осуществлялся со стороны позиций ВСУ.

Фото, Видео: Юнион