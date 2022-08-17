Мэр Львова призвал жителей готовиться к форс-мажорной зиме

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к форс-мажорной зиме. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
По словам Садового, не стоит исключать аномальных ситуаций зимой во Львове. Он отметил, что главной задачей является подготовка к трудно представляемой ситуации. Также мэр Львова сообщил, что власти закупают в большом количестве печи.
Дрова никто не отменял, они всегда спасают в сложное время.
Андрей Садовой, мэр Львова
Ранее Хабек выразил надежду, что поставки газа из России не прекратятся.
Видео: YouTube / Андрій Садовий
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