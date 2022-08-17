Мэр Львова призвал жителей готовиться к форс-мажорной зиме

По его словам, дрова всегда спасают в сложное время.

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к форс-мажорной зиме. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По словам Садового, не стоит исключать аномальных ситуаций зимой во Львове. Он отметил, что главной задачей является подготовка к трудно представляемой ситуации. Также мэр Львова сообщил, что власти закупают в большом количестве печи.

Дрова никто не отменял, они всегда спасают в сложное время. Андрей Садовой, мэр Львова

Ранее Хабек выразил надежду, что поставки газа из России не прекратятся.

Видео: YouTube / Андрій Садовий