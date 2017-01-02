Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье. Политик вместе с 30 депутатами раскритиковал заявление президента России. Они добавили, что Украине следует обязательно отреагировать на высказывание главы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря
прокомментировали чиновники
Владимир Николаенко заявил, что к таким территориям можно отнести только "болота под Москвой". Остальными землями Москва завладела благодаря жестокости и коварству". При этом государство не гнушалось нарушать внутренние договоренности и создавать кризисы в соседних странах. Глава Херсона заявил, что Причерноморье передали Украине во времена СССР для повышения процентного соотношения пролетариата.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin
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