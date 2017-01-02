Он напомнил, что русскими являются только "болота под Москвой".

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье. Политик вместе с 30 депутатами раскритиковал заявление президента России. Они добавили, что Украине следует обязательно отреагировать на высказывание главы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря прокомментировали чиновники

Владимир Николаенко заявил, что к таким территориям можно отнести только "болота под Москвой". Остальными землями Москва завладела благодаря жестокости и коварству". При этом государство не гнушалось нарушать внутренние договоренности и создавать кризисы в соседних странах. Глава Херсона заявил, что Причерноморье передали Украине во времена СССР для повышения процентного соотношения пролетариата.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin