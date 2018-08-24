Менее 2 тыс. петербуржцев заразились COVID-19 за последние 24 часа

Победить недуг смогли 885 человек. Накануне их было больше на 2,1 тыс.

Еще 1 851 жителей Петербурга получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 26 декабря.

Вылечиться смогли 885 горожан. Интересно, что накануне справку о выздоровлении получили 2,9 тыс. петербуржцев. Ушли из жизни 64 больных.

В ковидные стационары за минувшие сутки привезли более 300 пациентов. В реанимацию попал почти 600 зараженных. Еще 323 человека подключили к аппаратам ИВЛ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские торговые центры не готовы к введению QR-кодов со 2 января.

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