Менее 150 человек вышли на акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

Митингующие собрались на центральной площади города.

Менее 150 человек вышли на акцию в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По данным городской администрации, митингующие собрались около неработающих фонтанов, расположенных на площади Ленина. Она считается центральной.

Они находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений на проведение массовых мероприятий заявление городской администрации

Чиновники напомнили, что в Хабаровском крае продолжает действовать обязательный масочный режим. Населению рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, поэтому все митингующие находятся под внимание силовых структур.

Власти Хабаровска заметили, что демонстрации в поддержку бывшего главы региона по будням прекратились. Ранее акции протеста проходили ежедневно с 11 июня. Это произошло после задержания Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств бизнесменов, а также покушении на убийство.

Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу.

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