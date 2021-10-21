"Мемориал"* получил Нобелевскую премию мира

Всего в этом году было выбрано 3 лауреата — из России, Украины и Беларуси.

Нобелевский комитет выбрал лауреатов Нобелевской премии мира в этом году. Ими стали адвокат из Беларусь Алесь Беляцкий, российская организация Мемориал*(была внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирована) и украинский "Центр гражданских свобод".

В заявлении нобелевского комитета говорится о том, что лауреаты представляют гражданское общество в своих странах. На протяжении многих лет они защищают права граждан. Также отмечается, что награду получили представители стран, которые располагаются по соседству с друг другом.

Верховный суд постановил ликвидировать международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* 28 декабря 2021 года. В суде государственный обвинитель заявил, что организация искажает память о Великой Отечественной войне и создает неправдоподобный образ Советского Союза. Организация занималась тем, что исследовала политические репрессии в СССР. Piter.tv собрал мнение экспертов по поводу ликвидации.

Алесь Беляцкий является белорусским правозащитником, председателем правозащитного центра "Весна". Был политзаключенным.

"Центр гражданских свобод" также является правозащитной организацией. Она была создана в 2007 году.

*Мемориал был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован

Видео: YouTube / Nobel Prize