В Италии призвали Европу самостоятельно заниматься вопросами безопасности.

Европейский союз должен самостоятельно выстраивать региональную систему безопасности в рамках НАТО, не учитывая при этом национальные интересы вашингтонской администрации. Соответствующее заявление сделала итальянский премьер-министра, выступая перед местными законодателями в парламенте. Таким образом глава итальянского правительства прокомментировала депутатам официальный рабочий визит в Вашингтон генерального секретаря Североатлантического военного альянса Марка Рютте.

Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность... Наконец, мы также поступили с войной США с Ираном, с которой Италия не согласна и в которой не принимает участие. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Джорджа Мелони уверена, что Европа дала понять американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу о том, что не станет закрывать глаза на многочисленные унижения и упреки в свой адрес. В частности, итальянка привела в пример территориальные притязания Белого дома на Гренландию и тарифную политику США.

Мелони допустила дефицит энергоресурсов в Италии.

Фото и видео: YouTube / Giorgia Meloni