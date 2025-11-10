Мелони допустила дефицит энергоресурсов в Италии
Сегодня, 9:04
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони допустила дефицит энергоресурсов в стране из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в своем обращении, опубликованном в социальных сетях.

По словам Мелони, вероятность дефицита будет зависеть от обострения ситуации в странах Персидского залива. Она отметила, что когда в регионе растет нестабильность, это влияет на стоимость энергии, бизнес и рабочие места. Премьер Италии добавила, что государства Персидского залива играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке.

Если ситуация ухудшится, можно оказаться в ситуации нехватки всей необходимой нам энергии, даже в Италии.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Ранее Мелони заявила, что Италия не намерена вступать в ближневосточной конфликт.

