Мелони: Италия не намерена вступать в ближневосточной конфликт

В Риме не поддержали решение о коллективной ответственности по Пятой статье НАТО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщили широкой общественности о том, что власти из Рима не намерены вступать в ближневосточный конфликт. Соответствующее заявление местная чиновница сделала журналистам, выступая в эфире радиостанции Rtl 102.5. Она добавила, что национальному правительству не поступали запросы американцев или израильтян об использовании военных баз НАТО, расположенных на итальянской земле, для того, чтобы задействовать силы в рамках регионального конфликта с Ираном.

На сегодня у нас нет никаких запросов, и мы не в состоянии войны и не хотим в нее вступать. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Фото: YouTube / Giorgia Meloni News