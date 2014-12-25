Мелони: Москва и Киев далеки от решения территориального вопроса

В Италии считают требования России к Украине "необоснованными".

Москва и Киев в настоящее время далеки друг от друга по вопросу решения территориального вопроса в региональном конфликте на украинской территории. Соответствующее заявление сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, выступая в эфире местного телеканала Sky tg24. Европейский политик из Рима уточнила, что считает требования российского руководства "необоснованными" относительно вывода украинских войск из освобожденных силами ВС РФ участков. Глава национального правительства упомянула о работе по мирному плану, в который также войдет и территориальный аспект.

Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии. Есть мирный план, в котором многие вопросы на бумаге уже решены. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Мелони не видит ничего неестественного в приглашении РФ в "Совет мира".

Фото и видео: YouTube / Giorgia Meloni

