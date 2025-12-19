  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мелони: пришло время для разговора Европы с Россией
Сегодня, 14:49
173
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Мелони: пришло время для разговора Европы с Россией

0 0

По ее словам, необходимо понять, кому из сторон придется сделать первый шаг.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пришло время для разговора Европы с Россией. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам прошедшего года.

Мелони ответила на вопрос о позиции в пользу диалога с Москвой, которую высказала вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Она подчеркнула, что согласна с такой позицией. При этом, по словам премьера, необходимо понять, кому из сторон придется сделать первый шаг.

Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией. Вопрос, конечно, кто должен это делать. Голосов слишком много.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Также Мелони отметила, что  пока не сложились условия для возвращения России в формат "Большой семерки". Однако, по ее словам, это может произойти в ближайшем будущем.

Ранее мы сообщали, что Трамп обсуждает ужесточение санкций США против РФ.

Фото: YouTube / Corriere della Sera

Теги: джорджа мелони, европа, италия, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии