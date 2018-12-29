Meizu показала смартфон без кнопок, разъемов и SIM

О дате выхода и стоимости смартфона пока что не известно.

Китайская Meizu представила необычный смартфон - Meizu Zero, в котором нет ни единого порта. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В данном устройстве нет решеток динамиков, порта для зарядки, также нет и лотка для SIM-карты. В телефоне применили технологию e-SIM, которая пока что не получила широкого применения. Звук с поверхности дисплея извлекается благодаря специальной технологии mSound 2.0. Зарядка для этого аппарата, как можно было догадаться, беспроводная.

Боковые кнопки телефона заменены на сенсорные ёмкостные панели. Кстати, этот телефон может снимать под водой на глубине до 2 метров в течение 30 минут.

О дате выхода и стоимости телефона пока что не известно.

Ранее на Piter.TV: Xiaomi показала на видео свой складывающийся втрое смартфон.

Фото и видео: bbs.meizu