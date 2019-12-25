Меган Маркл поссорилась с мужем и сбежала от него в Мексику

Она не уточнила, когда вернется.

Инсайдеры сообщают, что Меган Маркл и принц Гарри поссорились из-за выборов в США и отсутствия возможности у принца поддерживать связи с семьей. Об этом сообщило издание New Idea.

Меган Маркл хотела вести активную жизнь в США, высказывалась в поддержку Джо Байдена. Но по условиям переходного периода, после отказа от привилегий королевской семьи принц Гарри и его супруга не могут высказывать свое мнение по политическим вопросам. Принц Гарри был против того, чтобы Меган нарушала это правило.

Гарри напомнил Меган, что из-за нее они живут в США и он по этой причине не может контактировать с семьей и друзьями. Также, инсайдеры утверждают, что герцог нелестно отзывается о голливудских друзьях жены.



Это сильно огорчило Меган, и она решила побыть в одиночестве. Она собралась улететь в Мексику, не сообщив дату своего возвращения.

Ранее инсайдеры сообщили о второй беременности Меган Маркл.

Фото: Instagram / meghan_markle