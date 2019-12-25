Медведев заявил о подготовке нормативной базы для беспилотных перевозок в РФ

Россия разрабатывает юридические решения для использования беспилотного транспорта.

Дмитрий Медведев заявил о подготовке нормативной базы для беспилотных перевозок в России. Заместитель руководителя Совета Безопасности России в рамках выступления на форуме "ОстроVа-2020" рассказал участникам, что государство создает базу, которая будет регулировать движение беспилотного транспорта. Чиновник отметил, что данное направление возьмет на себя значительную часть грузовых перевозок в ближайшее десятилетие.

Готовим юридические решения, связанные с регулированием движения беспилотного транспорта, поскольку это особая сфера и здесь нельзя нанести ущерб безопасности дорожного движения Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России

По словам Медведева, на данный момент сфера беспилотных перевозок в России является "экзотической". Однако по его словам, через 10-15-20 лет большая часть транспортируемых грузов будет осуществляться без участия человека. Зампред Совета Безопасности добавил, что всем странам мира придется дать ответ на данный вызов.

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