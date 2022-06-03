Зампред СБ РФ сообщил, что Россия будет реагировать на угрозы.

Зампред СБ Медведев заявил о нанесении РФ удара в случае использования Киевом РСЗО HIMARS. Соответствующее заявление сделал в эфире арабского телеканала Al Jazeera, вещающего из Катара. Гость программы заметил, что российские Вооруженные силы будут атаковать Центры принятия решений, вести огонь на поражение, если сторона противника будет применять поставленные Западом реактивные системы залпового огня и другое оружие.

В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт отметил, что в списке Центров принятия решений находятся Министерство по обороне Украины, Генеральный штаб и "все, что угодно". При этом Дмитрий Медведев понимает тот момент, что конечные цели могут находиться даже не на территории этой страны, поэтому угрозу "следует учитывать".

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности РФ и вопросы внешней политики.

Фото и видео: YouTube / AlJazeera Channel قناة الجزيرة

