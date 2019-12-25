Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности РФ и вопросы внешней политики

Глава РФ созвал заседание постоянных членов СБ РФ.

Российский президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности обеспечение безопасности страны, а также вопросы внешней политики. Глава государства провел оперативное заседания с постоянными членами СБ РФ. Открывая совещание политик отметил, что стороны должны поговорить о связанных между собой вопросах.

Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности, имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. Владимир Путин, президент РФ

На мероприятии выступил с докладом министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому Владимир Путин сразу же передал слово. Участие во встрече также принимал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, глава правительства Михаил Мишустин, начальник администрации Кремля Антон Вайно, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр по обороне Сергей Шойгу и специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании.

Фото: Kremlin.ru

