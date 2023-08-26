Медведев заявил, что "война до последнего украинца" не пугает США

Зампред СБ РФ рассказал о том, что Вашингтон зарабатывает на конфликтах по всему миру.

Американский военно-промышленный комплекс забит заказами, поэтому Вашингтон не пугает война до последнего украинца. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель постоянного представителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник выразил убежденность в том, что дополнительно власти Сша стремятся разжечь региональные конфликты и других местах мира. Он напомнил, что история страны, особенно на рубеже XX-XXI веков, представляет из себя бесконечное участие американцев в различных кризисах для достижения собственных целей.

В этом смысле они заинтересованы в поддержании, в том чтобы пламя не заканчивалось очень долго. Их солдаты не умирают, значит умирают в совсем в другом месте. Им их совершенно не жалко. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев считает, что когда в мире идет вооруженный конфликт, гибнут люди, то американцы на этом зарабатывают, так как они сумели поменять вектор экономического развития в Европе.

Медведев: США выиграли от конфликта на Украине, поставив всех под экономический диктат.

Фото и видео: Telegram / ТАСС