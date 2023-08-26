Медведев: США выиграли от конфликта на Украине, поставив всех под экономический диктат

Зампред СБ РФ оценил преимущества, которые получили американцы от регионального кризиса в Европе.

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает США главным бенефициаром украинского конфликта, так как Вашингтон всех поставил под собственный экономический диктат. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС". Эксперт напомнил о том, что сейчас власти США могут говорить странам о том, как будут развиваться их отрасли, и что теперь им поставлять энергоносители будет именно Америка. Спикер добавил, что раньше Европа могла говорить о том, что Москва поставляет региону нефть и газ дешевле, но сейчас эти страны "даже не чирикают, так как находятся с дирижером в одном хоре".

На этом конфликте кто потерял? Европа, которая лишилась огромного рынка. Ну и мы, конечно, потеряли, тут из песни слов не выкинешь. Кто приобрел? США, они всех поставили под свой экономический диктат. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: участники СВО воспринимают конфликт на Украине как экзистенциальный для России.

Фото и видео: Telegram / ТАСС