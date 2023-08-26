Медведев: участники СВО воспринимают конфликт на Украине как экзистенциальный для России

Зампред СБ РФ рассказал о мотивации страны по сохранению своего существования.

Украинский конфликт воспринимается участниками специальной военной операции как экзистенциальный для страны. Соответствующее заявление сделал в интервью с журналистами российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник уточнил, что власти страны неоднократно говорил об этом, так как речь идет о том, будет ли Россия существовать как большое историческое государство или разорвется на части, как этого хотят противники и их "шавки, которые бегают вокруг наших основных врагов под ногами".

Это выбор существования, именно так к этому конфликту и нужно относиться. Именно так к этому и руководство нашей страны относится, но самое главное не это: именно так его воспринимают наши люди, в том числе те, которые сегодня находятся на переднем крае, кто защищает нашу страну. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев напомнил о том, что по поручению президента Владимира Путина он много внимания уделяет комплектованию Вооруженных Сил.

Медведев назвал достаточными действия РФ по прекращению грузино-югоосетинского конфликта.

Фото и видео: Telegram / ТАСС