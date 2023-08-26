Медведев назвал достаточными действия РФ по прекращению грузино-югоосетинского конфликта

Зампред СБ РФ вспомнил о результатах завершения конфликта в 2008 году.

Действия России по прекращению регионального конфликта между Грузией и Южной Осетией в августе 2008 года были достаточными. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Эксперт подчеркнул, что Москва получила мирную передышку, в период которой страна могла успешно развиваться, расти, совершенствовать Вооруженные силы и готовиться к внешним и внутренним угрозам.

На мой взгляд, они были необходимыми и достаточными, потому что мы, с одной стороны, врезали агрессору, навели порядок, в конечном счете политическое руководство в этой стране сменилось, а, с другой стороны, не вошли в стадию полной конфронтации с остальным миром. Дмитрий Медведев, замглавы СБ РФ

Медведев указал на риски гражданской войны в США.

Фото и видео: Telegram / ТАСС