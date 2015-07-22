Медведев указал на риски гражданской войны в США

Зампред СБ РФ оценил разлад общества внутри США.

Заместитель председателя российского Совета БезопасностиДмитрий Медведев указал журналистам информационного агентства "ТАСС" на риски гражданской войны в США. Чиновник заметил, что в настоящее время Вашингтон остается в состоянии внутреннего разлада, а должностные лица и местные политики конфликтуют сами с собой. Эксперт пояснил, что говорит о колоссальном разладе между элитами США, происходит толкновение между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом из Демократической партии.

США превратились в очень специфичное государство. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев заявил, что оппоненты России активно толкают всех к третьей мировой войне.

Фото и видео: Telegram / TACC