Медведев заявил, что оппоненты России активно толкают всех к третьей мировой войне

Зампред СБ РФ заметил, что НАТО не захотело понять сигналы, поступавшие от Москвы в сфере безопасности.

Страны коллективного Запада и оппоненты России на геополитической арене активно толкают всех к началу третьей мировой войны, игнорируя предупреждающие сигналы Москвы. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАСС сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое мнение чиновник огласил, отвечая на вопрос о том, должна ли была стать жесткая реакция России на грузинскую агрессию в 2008 году четким сигналом для НАТО и Вашингтона о необходимости учитывать озабоченности в сфере безопасности Россиии.

Я скажу прямо, если бы они их услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: Telegram / ТАСС