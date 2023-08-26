Медведев заявил, что Байден стал заложником Украины

Зампред СБ РФ оценил работу Белого дома по оказанию поддержке киевскому режиму.

Американский президент Джо Байден давно стал заложником Украины, будучи глубоко вовлеченным в региональный конфликт.Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАСС сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эксперт считает такую ситуацию печальной как для Вашингтона, так и для Киева.

Он вовлечен ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник из России добавил, что по ментальным возможностям бывший лидер Белого дома Барак Обама превосходил действующего главу государства. Медведев считает, что интеллектуальные способности Обамы "повыше, чем у Байдена".

Фото и видео: Telegram / ТАСС