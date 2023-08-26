Медведев считает, что интеллектуальные способности Обамы "повыше, чем у Байдена"

Зампред СБ РФ сравнил президентов США.

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает, что бывший американский президент Барак Обама превосходит по интеллектуальным способностям действующего лидера Белого дома Джо Байдена. Такое мнение чиновник высказал в ходе интервью с журналистами информационного агентства "ТАСС". Эксперт напомнил о том, что во времена своего президентства отношения между Москвой и Вашингтоном были более прагматичными.

Скажем прямо и откровенно - это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев заявил, что США сыграли роль провокатора в конфликте Грузии и Южной Осетии.

Фото и видео: Telegram / ТАСС