Медведев считает, что интеллектуальные способности Обамы "повыше, чем у Байдена"

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает, что бывший американский президент Барак Обама превосходит по интеллектуальным способностям действующего лидера Белого дома Джо Байдена. Такое мнение чиновник высказал в ходе интервью с журналистами информационного агентства "ТАСС". Эксперт напомнил о том, что во времена своего президентства отношения между Москвой и Вашингтоном были более прагматичными.
Скажем прямо и откровенно - это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев заявил, что США сыграли роль провокатора в конфликте Грузии и Южной Осетии.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
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