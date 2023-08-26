Зампред СБ РФ оценил работу Белого дома в 2008 году.

Американские власти спровоцировали конфликт между Грузией и Южной Осетией, который произошел в 2008 году. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАСС сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник полагает, что этот кризис был важен Вашингтону для того, чтобы помешать усилению Москвы и решить свои геополитические задачи.

США сыграли свою извечную роль - роль провокатора. Они с успехом исполняют эту роль, особенно когда речь идет о других странах и континентах...поскольку они стараются разжигать такого рода конфликты на всех территориях, где они считают, что это может принести плоды Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что спровоцировали этот конфликт, а целью этого процесса было ограничение развития России. Дмитрий Медведев напомнил о том, что Белый дом "всячески заманивал" Михаила Саакашвили. В частности, Джордж Буш сказал о том, что Саакашвили "очень хороший парень". По мнению зампреда СБ РФ, время позже показало, что на самом деле речь шла об очень опасном и сумасшедшем человеке.

Медведев заявил, что ситуация вокруг Южной Осетии была "пробой пера" по изоляции России.

Фото и видео: Telegram / ТАСС