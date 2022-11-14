Медведев заявил, что ситуация вокруг Южной Осетии была "пробой пера" по изоляции России

Зампред СБ РФ оценил помощь США Грузии и Украине.

Региональный конфликт Грузии с Южной Осетией был для коллективного Запада "пробным шаром", на котором тестировали модель изоляции России. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАСС сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник полагает, что происходящее сейчас на территории Украины представляет из себя звено той же цепочки. Таким образом чиновник ответил вопрос прессы о том, есть ли какое-то сходство между нынешней ситуацией на Украине и событиями августа 2008 года в Южной Осетии. Эксперт указал на то, что Москве удалось достаточно быстро справиться с угрозой и показать, что права находится на ее стороне.

Все параллели условны, их всегда можно пытаться выстраивать, смотреть, что похоже, что непохоже. Очевидно, что это звенья одной цепи, в этом нет сомнений. Ситуация вокруг Южной Осетии - это пробный шар, пробный камень, они тогда попытались, по сути, создать такую модель, которая непосредственно бы влияла на приграничную ситуацию рядом с Россией - в известном смысле изолировать нас, создать русофобский анклав, это была проба пера. Неудачная. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению экс-президента России, в тот момент власти Тбилиси не получили такой поддержки, как киевский режим сейчас, потому что Грузия остается маленькой страной с небольшой армией. Однако теперь американцы научены опытом Грузии и занимаются выстраиванием линии нападения на Россию по различным направлениям, начиная от экономических санкций и заканчивая прямыми поставками ВСУ.

Медведев заявил, что опыт защиты Южной Осетии пригодился России для СВО.

Фото и видео: Telegram / ТАСС