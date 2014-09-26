Медведев заявил, что опыт защиты Южной Осетии пригодился России для СВО

Военный опыт 2008 года, когда Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской агрессии, очень пригодился во время проведения специальной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАССа сделал заместитель российского председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил прессе, что в то время страна смогла увидеть свои слабые места и переосмыслить стратегию. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, был ли полезен опыт регионального противостояния в 2008 году.
Конечно, пригодился. Скажем прямо, что даже тот относительно небольшой и короткий конфликт показал не только наши возможности, но и наши слабые места.
Дмитрий Медведев, зампред СБ ФР
Чиновник пояснил, что тогда он как верховный главнокомандующий и президент России принимал целый ряд решений по развитию отдельных родов и видов вооруженных сил, улучшению связи и некоторых других направлений. Эти постановления сказались на улучшении состояния армии.
Медведев: Абхазию и Южную Осетию смогут признать страны, которые не побоятся Запада.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
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