Медведев: Абхазию и Южную Осетию смогут признать страны, которые не побоятся Запада

Зампред СБ РФ рассказал о том, как в мире появляются независимые государства.

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии другими государствами связано с общей ситуацией в мире, а со временем это смогут сделать государства, которые "не побоятся мнения западных товарищей". Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАССа сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эксперт в целом назвал "очень тонким" вопрос о перспективах подобного признания.

Понятно, что наше решение о признании не вызвало энтузиазма на Западе, они говорили, что не признают это. Что будет дальше мы не знаем, но я уверен, что история рано или поздно расставит все на свои места Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Российский чиновник напомнил, что для возникновения субъекта международного права необходим сам факт признания. При этом речь не идет о признании определенным квалификационным количеством стран или Всемирной организацией.

Медведев заявил, что у РФ с Абхазией и Южной Осетией "нет и быть не может противоречий".

Фото и видео: Telegram / ТАСС