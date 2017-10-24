Медведев заявил, что у РФ с Абхазией и Южной Осетией "нет и быть не может противоречий"

Зампред СБ РФ оценил сотрудничество с этими республиками.

Россия с Абхазией и Южной Осетией являются близкими государствами, поэтому в в этих отношениях нет "капитальных расхождений". Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАССа сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он допустил, что между странами есть такие вопросы, которые могут по-разному трактоваться, и обсуждаться. Чиновник полагает, что республики успешно развиваются, но на этих территориях можно сделать больше в сфере сельского хозяйства, туризма, инвестиций, транспортно-логистического сотрудничества.

Но это нормально, у нас и внутри страны существуют споры по развитию тех или иных территорий, что лучше быстрее делать, что лучше медленнее делать.Мы - союзные государства, у нас особый характер отношений. Так что здесь никаких капитальных расхождений нет. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: Telegram / ТАСС