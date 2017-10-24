Медведев рассказал, как принималось решение об операции по принуждению Грузии к миру

Зампред СБ РФ рассказал о том, какие вопросы обсуждались с членами СБ РФ в 2008 году.

Специальных консультаций в российском руководстве по поводу реакции на грузинскую агрессию 8 августа 2008 года не проводилось, так как альтернативы военному ответу не было и медлить Москве было нельзя. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами ТАСС сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил, что в тот период Тбилиси совершили атаку на территорию, а жертвами трагедии стали мирные граждане и российские миротворцы.

Другого варианта ответа в этот период уже не осталось. Я имею в виду военный ответ. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев добавил, что между нападением, которое предприняла грузинская сторона, и принятием действующим на тот момент президентом РФ и по совместительству верховным главнокомандующим РФ "прошло буквально несколько часов". Эксперт считает, что с представителями СБ РФ обсуждались только вопросы, связанные с признанием Абхазии и Южной ОСетии как независимых стран. При этом все участники мероприятия понимали, что Москва вынуждена защищать эти две территории, заключить с ними соглашения и разместить на земле свои базы.

Медведев назвал прекращение гибели людей в Южной Осетии главным итогом событий 2008 года.

Фото и видео: Telegram / ТАСС