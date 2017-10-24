Медведев назвал прекращение гибели людей в Южной Осетии главным итогом событий 2008 года

Зампред СБ РФ рассказал о том, почему Москва вмешалась в ситуацию.

Вмешательство Москвы конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году позволило предотвратить дальнейшую гибель людей и установить прочный мир в регионе. Соответствующее заявление в рамках интервью журналистам ТАСС сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил, что к тому моменту погибло большое количество граждан, в том числе жертвами стали и российские миротворцы.

Мне кажется, это очевидно, самое главное, что мы предотвратили дальнейшую гибель людей. Это самое главное, что может быть в любой ситуации военного характера. И если бы мы не сделали этого, не было бы военного ответа, то там бы продолжались резня, убийства. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что Россия не могла это оставить такие преступления расплаты, но самым важным моментом было предотвратить дальнейшие смерти местного населения. По словам зампреда СБ РФ, с того времени в регионе Южной ОСетии и Абхазии зафиксировался стабильный мир, обеспечиваемый Россией.

Медведев заявил, что российские войска научились противодействию технике Запада.

Фото и видео: Telegram / ТАСС