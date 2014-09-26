Медведев заявил, что российские войска научились противодействию технике Запада

Российский заместитель председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев на международном форуме "Армия-2023" в подмосковном парке "Патриот" посетил выставку трофейной западной техники, которая была захвачена бойцами в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Чиновник рассказал о пользе такой экспозиции. Эксперт полагает, что важно не недооценивать противника, так как среди натовского вооружения попадаются достойные образцы, но при этом - и неудачные. Гость мероприятия пояснил, что проверить это можно только в боевых условиях, на полях сражений. Медведев добавил, что российские военнослужащие успешно сжигают технику стран коллективного Запада и собираются продолжать это делать. Зампред СБ РФ полагает, что страна научилась эффективно противодействовать попыткам контрнаступления ВСУ.
Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian
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