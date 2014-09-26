Зампред СБ РФ рассказал, что техника НАТО хорошо горит.

Российский заместитель председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев на международном форуме "Армия-2023" в подмосковном парке "Патриот" посетил выставку трофейной западной техники, которая была захвачена бойцами в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Чиновник рассказал о пользе такой экспозиции. Эксперт полагает, что важно не недооценивать противника, так как среди натовского вооружения попадаются достойные образцы, но при этом - и неудачные. Гость мероприятия пояснил, что проверить это можно только в боевых условиях, на полях сражений. Медведев добавил, что российские военнослужащие успешно сжигают технику стран коллективного Запада и собираются продолжать это делать. Зампред СБ РФ полагает, что страна научилась эффективно противодействовать попыткам контрнаступления ВСУ.

Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian