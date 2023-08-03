Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу

Зампреда СБ РФ рассказал о задачах, которые стоят перед властями в сфере защиты военнослужащих.

Государству необходимо следить за тем, сохраняются ли рабочие места россиян, которые проходит военную службу в рядах Вооруженных силах страны. Соответствующее заявление заместитель председателя Совета по безопасности страны Дмитрий Медведев сделал на очередном заседании, посвященном вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ.

Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо. Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ

Медведев: России удалось адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев