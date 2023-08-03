Медведев: России удалось адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО

Зампостпреда СБ РФ провел заседание по доукомплектации ВС РФ.

России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление заместитель председателя Совета по безопасности страны Дмитрий Медведев сделал на очередном заседании, посвященном вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. Чиновник добавил, что перед властями снова стоит цель по тому, чтобы сделать контрактную службу в армии максимально престижным решением. Ради выполнения такого поручения а ближайшие месяцы уже одобрены организационные, экономические, социальные, технологические решения.

Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт напомнил, что с 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в ВС РФ принято более 231 тысяч солдат.

Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев