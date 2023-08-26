Медведев заявил, что максимально позитивно относится к грузинской культуре

Зампред СБ РФ призвал к нормализации отношений между странами.

Грузинская культура очень близка России и зачастую воспринимается как общее достояние. Такое заявление в рамках выступления перед журналистами информационного агентства "ТАСС" сдела заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, как он лично относится к Грузии, а также традициям и культуре страны. Гость интервью счел, что для государств будет лучше нормализовать двусторонние контакты в полном объеме как можно скорее.

Мы по соседству живем, у них большая диаспора в нашей стране. Если в интернете посмотрите шашлык или что-то такое, то это воспринимается не как часть кавказской кухни, а как часть общероссийской... Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: Telegram / ТАСС