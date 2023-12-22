Медведев заявил, что играет на лучших турнирах и не гонится за титулами ATP

Россиянин рассказал о своих планах на ближайшее время.

Российский представитель Даниил Медведев заявил журналистам, что завоевывал бы большее количество титулов, если бы принимал участие в менее конкурентных турнирах. Соответствующей информацией спортсмен поделился во время пресс-конференции, организованной на полях соревнования серии "Мастерс" в американском городе Майами. Теннисист добавил, что планирует выступить в Монте-Карло, Риме, Мадриде и "Ролан Гаррос". Он пояснил, что на подобных турнирах довольно сложно получить титул, но он собирается попробовать.

Я пытаюсь играть на лучших турнирах мира. Если посмотреть мои результаты, то я уступаю только сильным игрокам. Я был в нескольких финалах и проиграл Синнеру, Джоковичу, Алькарасу. Конечно, я хочу их обыграть и стать лучше, чем они. Мне нужно работать над этим. Если бы я играл десять турниров ATP 250 в году, я получил бы несколько титулов. Даниил Медведев, спортсмен

Ранее Даниил Медведев не смог защитить титул, который он завоевал в 2023 году, обыграв итальянца Янника Синнера в финале. После той победы он проиграл сопернику все последующие пять очных встреч на корте.

Синнер: Медведев совершил много ошибок, которых обычно не допускает.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV