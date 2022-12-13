Медведев высказался о возможном реванше с Алькарасом

Россиянин оценил вероятность того, что сможет одолеть на корте испанца.

Российский спортсмен Даниил Медведев заявил, что готов взять реванш у первой ракетки мира, испанского представителя Карлоса Алькараса в финале международного теннисного турнира серии "Мастерс", проводимого на территории американского города Майами. Россиянин в пятый раз подряд вышел в финал соревнований текущего профессионального сезона. В рамках полуфинальной серии ему удалось обыграть соотечественника Карена Хачанова. В середине марта 2023 года Даниил Медведев прервал победную серию на отметке в 19 игр, уступив затем испанцу в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В рамках интервью иностранным журналистам теннисист напомнил, что в 2019 году вышел в шесть финалов подряд. В текущем году пока что он доволен показанными результатами. Медведев заметил, что ему предстоит приложить все усилия для того, чтобы выиграть этот финал.

Я знаю, что хорошо играю и могу победить кого угодно. Карлос сейчас в огне, но нельзя выигрывать сто матчей подряд, однажды кто-то должен подлить воды в этот огонь. Нужно верить в себя. Я буду стараться изо всех сил и наслаждаться своей игрой. Даниил Медведев, спортсмен

Напомним, что 27-летний Медведев является первой ракеткой России, ему удалось выиграть 23 из 24 последних матчей.

Медведев прокомментировал победу над Хачановым.

Фото и видео: YouTube / Tennis Channel