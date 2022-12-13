Медведев прокомментировал победу над Хачановым

Россиянин вышел в финал теннисного турнира в Майями.

Российский представитель Даниил Медведев заявил в интервью иностранным СМИ о том, что матч против своего соотечественника Карена Хачанова в полуфинале турнира серии "Мастерс" в американском городе Майами был очень тяжелым. Однако спортсмену удалось обыграть оппонента с результатом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Таким образом он вышел в пятый финал подряд в нынешнем профессиональном сезоне. Матч с другим россиянином Медведев счел "топовым".

В первом сете, когда мы проиграли свои подачи, это была просто хорошая игра на приеме. Во втором сете у меня был один плохой гейм, и Хачанов выиграл сет. У него был один неудачный гейм в третьем сете, мне удалось взять его. Я очень рад, что прошел дальше. Даниил Медведев, спортсмен

Напомним, что в финальном состязании 27-летний россиянин поспорит за лидерство в международном турнире 2023 года с победителем встречи между действующим чемпионом турнира в Майами испанцем Карлосом Алькарасом или итальянцем Янником Синнером.

Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами.

Фото и видео: YouTube / Tennis Channel