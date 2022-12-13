Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами

Теннисист сыграет против Хачанова в следующем матче.

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира ATP серии "Мастерс" в Майами.

Соперником пятой ракетки мира в четвертьфинале был американец Кристофер Юбэнкс. Медведев обыграл своего оппонента со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В полуфинале турнира Медведев сыграет против своего соотечественника, Карена Хачанова. Матч состоится сегодня, 31 марта.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в третий круг турнира в Майами.

Видео: YouTube / Tennis TV