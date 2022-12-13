Медведев вышел в третий круг турнира в Майами

Россиянин одолел во втором круге испанца Баэну.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Майами.

В матче второго круга соперником пятой ракетки мира был испанский спортсмен Роберто Карбальес Баэна. Медведев одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Следующим соперником Медведева на турнире в Майами станет словак Алекс Молчан. Матч состоится 27 марта.

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Видео: YouTube / Tennis TV