Российская теннисистка Потапова обыграла украинку Костюк на турнире в США

Игра закончилась со счетом 6:1, 6:3.

Российская представительница Анастасия Потапова в четверг вечером 23 марта победила украинскую оппонентку Марту Костюк в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Международный турнир проводится в американском штате ФЛорида, в городе Майами. Матч завершилась с результатом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Девушка посеяна на данном мероприятии под 27 номером. Следующей оппоненткой станет победительница игры между американкой Коко Гауфф и канадкой Ребеккой Марино.

Напомним, что 12 марта Анасасия Потапова вышла на матч третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) против американки Джессики Пегулы в футболке московского футбольного клуба "Спартак". Выход спортсменки в футболке красно-белых перед матчем был массово раскритикован западными фанатами. Негативную реакцию высказала и первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Рыбакина стала победительницей турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / MBF Shaon