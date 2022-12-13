Теннисистка завоевала первый трофей в нынешнем сезоне.

Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Соперницей седьмой ракетки мира в решающем матче была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6 (13:11), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Отметим, что Рыбакина завоевала свой первый трофей в нынешнем сезоне. Ранее она встречалась с Соболенко в финале Australian Open, но уступила соперницей.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Видео: YouTube / WTA