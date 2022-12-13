Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
Соперницей седьмой ракетки мира в решающем матче была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6 (13:11), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.
Отметим, что Рыбакина завоевала свой первый трофей в нынешнем сезоне. Ранее она встречалась с Соболенко в финале Australian Open, но уступила соперницей.
Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Видео: YouTube / WTA
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