Медведев уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин прервал победную серию из 19 матчей.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Соперником шестой ракетки мира в решающем матче был испанец Карлос Алькарас. Медведев потерпел поражение со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Отметим, что Медведев прервал свою серию из 19 побед подряд. До этого он выиграл турниры в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / Tennis TV