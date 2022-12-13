Медведев уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Соперником шестой ракетки мира в решающем матче был испанец Карлос Алькарас. Медведев потерпел поражение со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Отметим, что Медведев прервал свою серию из 19 побед подряд. До этого он выиграл турниры в Роттердаме, Дохе и Дубае.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
Видео: YouTube / Tennis TV
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